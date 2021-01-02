مصلحة الليطاني: محافظ البقاع منع إحراق الدواليب والنفايات على ضفاف الأنهر

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا أشارت فيه إلى أن "محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة كلف الشرطة البلدية في حوش الحريمة بواسطة القائمقام بمنع إحراق الدواليب على ضفاف الغزيل، وبمخابرة مكتب أمن الدولة في البقاع لمتابعة منع إحراق الدواليب والنفايات على ضفاف الانهر. وجاء هذا القرار بعد شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بهذا الخصوص".