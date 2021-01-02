افرام: كم ثقيل كلام الصواريخ على مسامع اللبنانيين

غرد النائب المستقيل نعمت افرام عبر "تويتر": "‏كم ثقيل كلام الصواريخ هذا على مسامع اللبنانيين.

‏أيهم بعد شعبنا الذي يفتش عن نثرة خبز مغموسة بماء الحياة قدراتهم الصاروخية؟!

مصلحة لبنان العليا هي فوق كل اعتبار. هذه أولى واجبات كل مسؤول لبناني في إعلائها فوق كل الحسابات والمصالح الأخرى".