لبنان

قرار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا لصالح ليليان شعيتو

Lebanon 24
02-01-2021 | 20:33
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بعد الحديث عن حرمان ليليان شعيتو، المصابة في انفجار مرفأ بيروت، وحرمان عائلتها من مشاهدة طفلها الرضيع، أصدرت المحكمة الشرعية الجعفرية العليا قرارا بمنع سفر الطفل، وتسليمه الى جدته والدة امه اربع ساعات يوميًا بهدف تقريبه من امه المريضة التي تَرقُدُ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. 
 
وبحسب القرار، تقرر "إبلاغ سائر الأجهزة الأمنية والقضائية وجميع المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان ريثما يصار الى اجراء اللازم وفقًا للشرع والقانون، وذلك بعد ان تواصل المفتش العام للمحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي والنائب العام فيها القاضي بلال وزني مع رئيس المحكمة العليا الشيخ محمد كنعان."
 
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