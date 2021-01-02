اشكال وطعن اثناء اعتصام ساحة النور في طرابلس

وقع اشكال عند ساحة النور في طرابلس ببن شخصين اثناء قيامهما بالاعتصام حيث اقدم احدهما على طعن الثاني في صدره ما استدعى نقله الى المستشفى الاسلامي للعلاج ووضعه حرج.