كرم: سلطة كافرة دفعت شعبها للاستسلام لمصيره وكأنه ينتحر

غرد امين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على تويتر، فقال: "ما كان ينقص اللبنانيين من مصائب، الا قلة خبرة وكفاءة لجان ومجالس السلطة الحاكمة، ففوق كل المشاكل التي يعانيها الشعب تزداد معاناته بسبب عدم الجدية الرسمية بمواجهة تفشي الوباء. سلطة كافرة دفعت شعبها للاستسلام لمصيره، وكأنه ينتحر".