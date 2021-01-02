فقدان الإتصال بثلاثة شبان غادروا عرسال أمس ولم يعودوا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل بأن ثلاثة شبان غادروا بلدة عرسال صباح يوم أمس على متن سيارة مرسيدس شبح لون كحلي رقم لوحاتها 201943 ج، وهم: (ي. ح.) وم. ن.) وح. ر.). وكانت وجهتهم مدينة زحلة بهدف تناول طعام الغداء ولم يعودوا. وحتى الآن لم يعرف عنهم أي شيء وهواتفهم الخلوية مقفلة.