لبنان

الصحة تنشر لائحة بأقسام كورونا في المستشفيات الخاصة وإجراءات بحق المتخلفين

Lebanon 24
02-01-2021 | 21:51
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 تنشر وزارة الصحة العامة لائحة بالمستشفيات الخاصة في مختلف المحافظات اللبنانية، تظهر تخلف العدد الأكبر منها عن فتح أقسام خاصة بمرضى كورونا، واكتفاء العدد الآخر بعدد محدود من أسرة العناية الفائقة، فيما كان المطلوب في ظل حال الطوارئ المعلن منذ بدء مواجهة كورونا، أن تعمد المستشفيات إلى تجهيز أقسام كورونا تحتوي على عدد منطقي من أسرة عناية فائقة تؤمن الحماية الصحية للمصابين.

وسألت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "هل يعقل أن سبعة وستين مستشفى خاصا لم تؤمن سوى ثلاثة وسبعين سريرا خلال عشرة أشهر من مواجهة الوباء؟"

وأضافت "إن وزارة الصحة العامة، إذ تنشر هذه اللائحة ليكون الرأي العام كما وسائل الإعلام على بينة من الواقع وتحديد المسؤوليات، تأسف بشدة لعدم تلبية العدد الأكبر من المستشفيات نداء الواجب الإنساني والوطني في ظل التعبئة العامة والتفشي الواسع للوباء، وتذكر بإجراءات سيتم اتخاذها في هذا الإطار مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للتعاون مع أي مستشفى يظهر إستعداده لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة فيه وتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين في هذه المرحلة الحرجة".
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