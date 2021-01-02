توقيف شخصين يروجان المخدرات في رويسات الفنار وسن الفيل

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 31 / 12 / 2020، وفي محلة الرويسات- الفنار، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ن.ق) لإقدامه على ترويج المخدرات. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية بتاريخ 2 / 1 / 2021 في منطقة سن الفيل المدعو (إ.د) مصري الجنسية، لحيازته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغاً من المال.سلّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.