حاصباني: لا يجوز لوم الناس فقط وإذا لم تطبق القوانين فالأخلاق لا تمنع الجريمة

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لا يجوز لوم الناس فقط. طبعا التصرف الواعي والمسؤول ضروري لكن هناك أيضا دور في إدارة شؤون الناس وتطبيق القرارات. كما ان هناك قوانين ضد الجرائم إذا لم تطبق وتفرض لا يمكن الاتكال فقط على أخلاق الناس لمنع الجريمة أو الجنحة أو المخالفة."