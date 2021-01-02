ارجاء الامتحانات في جامعة بيروت العربية

أعلنت ادارة جامعة بيروت العربية في بيان، أنه ونظرا للوضع الصحي الراهن في البلاد، عن تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها ابتداءً من ٤ كانون الثاني ٢٠٢١ ولمدة اسبوع. وسوف يعلن عن التفاصيل لاحقا.