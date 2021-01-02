الرئيس الحريري يعيد نشر تغريدة مستشاره... ماذا قال الأخير؟

غرد مستشار الرئيس سعد الحريري حسين الوجه على "تويتر" فقال: "‏يصر بعض المسؤولين الايرانيين على التعامل مع لبنان كمقاطعة ايرانية ويحاولون زج الشعب اللبناني في حروب النظام الايراني المفتوحة مع المجتمع الدولي".وتابع: "لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة عن إيران. واللبنانيون لن يدفعوا اثمانا عن النظام الايراني. لبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق جامعة الدول العربية وهو سيد وحر ومستقل".