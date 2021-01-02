بلدية النجارية: إقفال البلدة بدءا من الغد بسبب ارتفاع الاصابات

أعلنت بلدية النجارية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهم قيد الحجر المنزلي، وبذلك يصبح عدد المصابين 45، وهم قيد الحجر المنزلي.وبناء على توصيات وزارة الصحة ولجنة الأزمة في البلدة، أصدرت البلدية بيانا، أعلنت فيه إقفالا عاما للبلدة إعتبارا من نهار غد، من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا.كذلك أعلنت إقتصار عمل المقاهي والمطاعم على الدليفري فقط، إقفال محلات تزيين الشعر، إقفال النادي الرياضي، إقفال محلات بيع المأكولات والمواد الغذائية من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا، مع إتباع الإجراءات الوقائية".ومنعت "التجوال في البلدة بدءا من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا".