لبنان

في الذكرى السنوية الأولى على اغتياله... تمثال لسليماني في الغبيري! (صورة)

Lebanon 24
02-01-2021 | 22:54
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها للمسات الأخيرة التي يتم وضعها على تمثال نصفي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني الذي ستضعه بلدية الغبيري في احد شوارعها.
 

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قاسم سليماني

الغبيري

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