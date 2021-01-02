في الذكرى السنوية الأولى على اغتياله... تمثال لسليماني في الغبيري! (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها للمسات الأخيرة التي يتم وضعها على تمثال نصفي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني الذي ستضعه بلدية الغبيري في احد شوارعها.