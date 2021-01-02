أسود: 29 ألف مصاب في 48 ساعة؟

اذا الارقام غير المسربة عن عدد المصابين حتى اليوم في ٤٨ ساعة هو٢٩ الف مصاب فهذا يستوجب اكثر من اغلاق البلد ،و لكن يبقى ان نعرف هل سيستمر التعامل مع كورونا اقتصادية ام بمعايير صحية ،و من جهة اخرى كم بلغت الاموال التي وصلت باشكال عديدة و هبات و تم استغلالها على حساب الصحة و ضاعت..
— ziad assouad (@ZiadAssouad) January 2, 2021
اذا الارقام غير المسربة عن عدد المصابين حتى اليوم في ٤٨ ساعة هو٢٩ الف مصاب فهذا يستوجب اكثر من اغلاق البلد ،و لكن يبقى ان نعرف هل سيستمر التعامل مع كورونا اقتصادية ام بمعايير صحية ،و من جهة اخرى كم بلغت الاموال التي وصلت باشكال عديدة و هبات و تم استغلالها على حساب الصحة و ضاعت..