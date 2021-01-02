أسود: 29 ألف مصاب في 48 ساعة؟

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، أنّه "إذا الأرقام غير المسرّبة عن عدد المصابين حتّى اليوم في 48 ساعة هو 29 ألف مصاب، فهذا يستوجب أكثر من إغلاق البلد".



ولفت في تصريح على حسابه عبر "تويتر"، إلى أنّه "يبقى أن نعرف، هل سيستمرّ التعامل مع "كورونا" اقتصاديًّا أم بمعايير صحيّة؟، ومن جهة أُخرى كم بلغت الأموال الّتي وَصلت بأشكال عديدة وهبات، وتمّ استغلالها على حساب الصحّة وضاعت؟".

اذا الارقام غير المسربة عن عدد المصابين حتى اليوم في ٤٨ ساعة هو٢٩ الف مصاب فهذا يستوجب اكثر من اغلاق البلد ،و لكن يبقى ان نعرف هل سيستمر التعامل مع كورونا اقتصادية ام بمعايير صحية ،و من جهة اخرى كم بلغت الاموال التي وصلت باشكال عديدة و هبات و تم استغلالها على حساب الصحة و ضاعت.. — ziad assouad (@ZiadAssouad) January 2, 2021