اشكال واطلاق رصاص في المنية

وقع إشكال فردي بين شخصين في منطقة المنية تطوّر إلى اطلاق نار من سلاح حربي في الهواء من دون وقوع اصابات.



وقد حضرت دورية من مخابرات الجيش اللبناني الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.