قاطيشا: تحملوا مسؤولياتكم وأقفلوا البلد وإلا فاستقيلوا

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا على تويتر قائلا: "عدد الإصابات والوفيات تجاوز توقعات المنظومة الحاكمة. تحملوا مسؤولياتكم وأقفلوا البلد وإلا فاستقيلوا، لأن الأمن الصحي هو في أولويات الدول المتحضرة. لا مستقبل لشعوب تهوى الإنتحار الجماعي في الحانات."وختم قاطيشا تغريدته بوسم "#اقفال_بدون_استثناءات".