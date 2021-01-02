عثر عليه جثة بجانب الطريق

عثر على المدعو "و.د." مرمياً الى جانب الطريق ومضرجا بدمائه نتيجة طعنه عدة طعنات سكين في مختلف انحاء جسده من قبل مجهول في منطقة البداوي.وقد نقل على اثرها الى مستشفى الحكومي لتلقي العلاج مالبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.فيما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة هوية الفاعل تمهيدا لتوقيفه.