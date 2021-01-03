20 حالة إيجابية ليلا في 4 بلدات عكارية

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، أنه "تم تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، 5 منها لمقيمين في البلدة، و4 مقيمين خارجها، وطلبت من كل من تخالط مع المقيمين أو ممن يعاني من أعراض الاتصال بأحد الخطين الساخنين، وهما: 70/703392 و 71/743192. وبذلك، أصبح مجموع الحالات الإيجابية في البلدة: 56.

كما، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية فيها في بيان، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت بلدية الشيخ محمد في بيانين ثبوت 4 حالات إيجابية جديدة لسيدتين من أبناء البلدة، ملتزمتين الحجر في البلدة، ومواطنين إثنين إلتزما الحجر خارج نطاق البلدة.

وأصدرت خلية الأزمة في بلدة كرم عصفور بيانا، أعلنت فيه تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدتين من البلدة، وهما ملتزمتان الحجر وقيد المتابعة.