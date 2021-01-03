لبنان

إندلاع حريق بين قبعيت وبزال في أعالي عكّار

Lebanon 24
03-01-2021 | 09:51
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اندلع حريق صباح اليوم الأحد في أحراج السنديان على جانب الطريق العام بين بلدتي قبعيت وبزال في منطقة جرد القيطع - أعالي عكار.

وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد بدأ الحريق من مكب نفايات قديم، تجمعت فيه مئات إطارات السيارات، ما لبثت النيران أن امتدت الى الاشجار الحرجية القريبة.

وخلف الحريق أعمدة من الدخان الاسود الكثيف الذي حجب الرؤية وأعاق حركة السير على هذه الطريق الرئيسية.

وبادر بعض المارة والاهالي العمل الى إطفاء النيران بما توافر لهم من معدات، في انتظار حضور اطفائيات الدفاع المدني للعمل على إهماد النار التي تتوسع رقعتها بشكل سريع.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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