لبنان

البطريرك الراعي: لا حكومة إلا بلقاء واتفاق بين الرئيسين عون والحريري

Lebanon 24
03-01-2021 | 11:06
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رأى البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ "الحكومة لن تتشكّل إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري واتفاقهما على تشكيل حكومة مميّزة باستقلالية حقيقية وتوازن ديمقراطيّ وتعدديّ وبوزراء من ذوي الكفاءة العالية".

وقال في عظته، خلال قداس في بكركي لمناسبة اليوم العالمي للسلام: "لا يفيد تبادل الاتهامات بين المسؤولين والسياسيين حول من تقع عليه مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف قادران على اتخاذ هذا القرار المسؤول والشجاع إذا أبعدا عنهما الأثقال والضغوط وتعاليا عن الحصص والحقائب والمصالح وعطّلا التدخلات الداخلية والخارجية ووضعا نصب أعينهما مصلحة لبنان فقط".

ولفت الراعي إلى أنّ "الإنقاذ لا يحصل من دون مخاطرة وكل المخاطر تهون أمام خطر الانهيار الكامل".

وأوضح أنّ "البابا فرنسيس يقول إنّ المطلوب عدم هدر المال العام على التسلّح وخصوصاً الأسلحة النووية فيما الملايين من البشر يموتون جوعاً ومستشفيات تنقصها الأدوات الطبية والصحية".
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