جنبلاط: أليس من الأفضل أن يتحمّل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلا: "في تصريحي السابق للانباء قلت إن ايران تنتظر أن تحاور الادارة الاميركية الجديدة، وإن حكومة اختصاصيين نوع من البدعة فقامت القيامة . اما اليوم ورياح المواجهة تهب من كل مكان، أليس من الافضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه ولماذا التورط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟".

في تصريحي السابق للانباء قلت ان ايران تنتظر ان تحاور الادارة الاميركية الجديدة وان حكومة اخصائيون نوع من البدعة فقامت القيامة .اما اليوم ورياح المواجهة تهب من كل مكان اليس من الافضل ان يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه ولماذا التورط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء pic.twitter.com/AR8XqQxOMv — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 3, 2021