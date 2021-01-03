اندلاع حريق في مسجد في الغازية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا اندلع في داخل مسجد العين في الغازية، عملت فرق الاطفاء على إخماده.



ومن المرجح، أن يكون الحريق ناجما عن احتكاك كهربائي.