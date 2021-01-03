لبنان

اندلاع حريق في مسجد في الغازية

Lebanon 24
03-01-2021 | 12:10
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا اندلع في داخل مسجد العين في الغازية، عملت فرق الاطفاء على إخماده.

ومن المرجح، أن يكون الحريق ناجما عن احتكاك كهربائي.
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اندلاع حريق

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