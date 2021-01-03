كيف سيكون الطقس في اليوميْن المقبليْن؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر للايام المقبلة.



- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.



- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على الجبال وإنخفاض طفيف ومحدود بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل.