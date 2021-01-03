لبنان

كيف سيكون الطقس في اليوميْن المقبليْن؟

Lebanon 24
03-01-2021 | 12:22
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر للايام المقبلة.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.
الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على الجبال وإنخفاض طفيف ومحدود بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل.
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 22 درجة. فوق الجبال من 10 الى 17 درجة. في الداخل من 5 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

- حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل:765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,41

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