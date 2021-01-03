جرحى بحادث سير في جونيه وزحمة سير على المسلك الشرقي (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من الجرحى سقطوا بحادث سير وقع تحت جسر معهد الرسل في جونيه، ما أدى الى حدوث زحمة سير على المسلك الشرقي الممتد من نفق نهر الكلب وصولا حتى الجسر.

وتعمل عناصر من الصليب الأحمر على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.