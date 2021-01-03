"الوطني الحر": أي دعم يتلقاه اللبنانيون لا يجوز أن يكون مشروطاً بالانغماس في ما لا شأن لهم به

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



"يؤكد التيار الوطني الحر على حق اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم وأرضهم وثرواتهم في مواجهة اي اعتداء، من جانب اسرائيل او غيرها.



ويعتبر التيار ان اللبنانيين معنيون بالحفاظ على حرية لبنان وقراره وسيادته واستقلاله، وان المقاومة التي يمارسها اللبنانيون دفاعاً عن ارضهم، يجب ان تخدم دائماً هذه الأهداف دون سواها، وان اي دعم يتلقونه لا يجوز ان يكون مشروطاً بالتنازل عن السيادة الوطنية او بالانغماس في ما لا شأن لهم به".