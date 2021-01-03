بو عاصي للرئيس عون: حري بك القول بأن لا شريك للدولة اللبنانية

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على "تويتر"، ردا على تغريدة رئيس الجمهورية: "فخامة الرئيس، كان حري بك القول بأن لا شريك للدولة اللبنانية في حفظ استقلال الوطن وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره، هذا إن كنت تعتبر بأن الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب".

فخامة الرئيس، كان حريّ بك القول بألا شريك "للدولة" اللبنانية في حفظ استقلال الوطن وسيادته على حدوده وارضه وحرية قراره، هذا ان كنت تعتبر بأن الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب.@General_Aoun@LBpresidency pic.twitter.com/qiLbgURGtq — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) January 3, 2021

