بو عاصي للرئيس عون: حري بك القول بأن لا شريك للدولة اللبنانية

فخامة الرئيس، كان حريّ بك القول بألا شريك "للدولة" اللبنانية في حفظ استقلال الوطن وسيادته على حدوده وارضه وحرية قراره، هذا ان كنت تعتبر بأن الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب.@General_Aoun@LBpresidency pic.twitter.com/qiLbgURGtq
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) January 3, 2021
فخامة الرئيس، كان حريّ بك القول بألا شريك "للدولة" اللبنانية في حفظ استقلال الوطن وسيادته على حدوده وارضه وحرية قراره، هذا ان كنت تعتبر بأن الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب.@General_Aoun@LBpresidency pic.twitter.com/qiLbgURGtq