لبنان

نقيب الأطباء من بكركي: لا حل حتى وصول اللقاح الا بالاقفال العام

Lebanon 24
03-01-2021 | 13:31
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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابوشرف الذي اطلعه على الوضع الصحي العام في لبنان وخصوصا لجهة جائحة كورونا، وطلب اليه ان يضم صوته الى صوت نقابة الاطباء والتوجه الى المواطنين لأخذ خطورة ةباء كورونا بالاعتبار وبكل جدية، والتقيد بالارشادات الوقائية من وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين.

وأكد ابو شرف للبطريرك انه يطالب بالاقفال العام لأنه لم يعد هناك من اسرة فارغة في المستشفيات ولا في العناية الفائقة لاستقبال المرضى، والاعداد تزداد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد وليس لديه الامكانية للاعتناء بكل هذه الحالات، وأن لا حل مرحليا حتى وصول اللقاح ويصبح هناك علاج لكورونا، الا بالاقفال العام والتزام الاجراءات الوقائية.

جاء ذلك عقب تسلم ابو شرف درعا تكريميا تحية اجلال وتقدير لنقابة الاطباء من البطريرك الراعي في ختام القداس الالهي الذي اقيم صباح اليوم في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في مناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي يحتفل به اليوم تحت عنوان " ثقافة الرعاية مسار للسلام"، حيث كرّمت "اللجنة الاسقفية عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان APEL، نقابة الاطباء ومجموعة من المؤسسات والجمعيات الانسانية التي كان لها دور كبير في معالجة ضحايا انفجار المرفأ والاعتناء بمرضى وباء كورونا.
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