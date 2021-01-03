20
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقيب الأطباء من بكركي: لا حل حتى وصول اللقاح الا بالاقفال العام
Lebanon 24
03-01-2021
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابوشرف الذي اطلعه على الوضع الصحي العام في لبنان وخصوصا لجهة جائحة كورونا، وطلب اليه ان يضم صوته الى صوت نقابة الاطباء والتوجه الى المواطنين لأخذ خطورة ةباء كورونا بالاعتبار وبكل جدية، والتقيد بالارشادات الوقائية من وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين.
وأكد ابو شرف للبطريرك انه يطالب بالاقفال العام لأنه لم يعد هناك من اسرة فارغة في المستشفيات ولا في العناية الفائقة لاستقبال المرضى، والاعداد تزداد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد وليس لديه الامكانية للاعتناء بكل هذه الحالات، وأن لا حل مرحليا حتى وصول اللقاح ويصبح هناك علاج لكورونا، الا بالاقفال العام والتزام الاجراءات الوقائية.
جاء ذلك عقب تسلم ابو شرف درعا تكريميا تحية اجلال وتقدير لنقابة الاطباء من البطريرك الراعي في ختام القداس الالهي الذي اقيم صباح اليوم في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في مناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي يحتفل به اليوم تحت عنوان " ثقافة الرعاية مسار للسلام"، حيث كرّمت "اللجنة الاسقفية عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان APEL، نقابة الاطباء ومجموعة من المؤسسات والجمعيات الانسانية التي كان لها دور كبير في معالجة ضحايا انفجار المرفأ والاعتناء بمرضى وباء كورونا.
تابع
الأكثر قراءة
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
Lebanon 24
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
13:30 | 2021-01-03
03/01/2021 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
11:00 | 2021-01-03
03/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
20:14 | 2021-01-03
03/01/2021 08:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
20:50 | 2021-01-03
03/01/2021 08:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
03/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:31 | 2021-01-04
ما جدوى المستشفيات الميدانية؟
10:29 | 2021-01-04
بصورتين... أفيخاي أدرعي يرد على عون
10:29 | 2021-01-04
هل قصد نصرالله عون؟
10:26 | 2021-01-04
التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري: 175 حالة إيجابية و3 حالات وفاة
10:21 | 2021-01-04
جعجع: لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر؟
10:09 | 2021-01-04
لم يسمِّ إيران...
فيديو
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
04/01/2021 10:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
07:45 | 2021-01-03
04/01/2021 10:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
04/01/2021 10:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact