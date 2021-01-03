سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"

نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو يوثق عملية سرقة من محل خضار. وبحسب الفيديو، إن السيدة التي جاءت بسيارة غالية الثمن نوع "X6" كانت تسرق كيس بصل.

وبحسب الصفحة، حصلت واقعة السرقة في بلدة طور في جنوب لبنان.