لبنانية تحصد 3 جوائز من "غينيس".. إليكم التفاصيل

أصبحت الناشطة البيئية كارولين شبطيني المرأة اللبنانية والعربية الاولى التي تحصد 3 جوائز من "غينيس العالمية" بتحطيمها الارقام القياسية، بعدما فاز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته من البلاستيك والقابل لاعادة التدوير والذي صممته في "جوبيتر" - بنشعي بجائزة الرقم القياسي.

كارولين التي وعدت بمشاريع جديدة وبإبتكارات مفيدة شكرت green community لدعمها وإدارة مؤسسة "جوبيتر السياحية" على استضافتها وجميع المتطوعين على اندفاعهم.