حريق داخل مستودع في الغازية

أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة فوج اطفاء صيدا اليوم حريقاً شب داخل مستودع يقع في الطبقة الاولى من احد المباني في الغازية-صيدا.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.