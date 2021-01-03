قيومجيان: لبنان تحول الى دولة فاشلة مستباحة معزولة مفلسة

غرّد الوزير الاسبق ريشار قيومجيان على حسابه على "تويتر" :"أين العماد ميشال عون الذي أعرف، من الحرية والسيادة والاستقلال فخامة الرئيس، وقد تحوّل عهدك الى نموذج ايراني آخر كالحوثي في اليمن والمالكي في العراق وبشّار في سوريا."وأضاف:"هل تعرف أن أقل ما يقال اليوم أن لبنان تحول الى دولة فاشلة مستباحة معزولة مفلسة؟ بطالة وفقر ووباء وتعتير. بكل محبة."