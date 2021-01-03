قيومجيان: لبنان تحول الى دولة فاشلة مستباحة معزولة مفلسة

أين العماد ميشال عون الذي أعرف، من الحرية والسيادة والاستقلال فخامة الرئيس، وقد تحوّل عهدك الى نموذج ايراني آخر كالحوثي في اليمن والمالكي في العراق وبشّار في سوريا.
هل تعرف أن أقل ما يقال اليوم أن لبنان تحول الى #دولة_فاشلة مستباحة معزولة مفلسة؟ بطالة وفقر ووباء وتعتير
بكل محبة. https://t.co/ENrjXaBqPF
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) January 3, 2021
أين العماد ميشال عون الذي أعرف، من الحرية والسيادة والاستقلال فخامة الرئيس، وقد تحوّل عهدك الى نموذج ايراني آخر كالحوثي في اليمن والمالكي في العراق وبشّار في سوريا.
هل تعرف أن أقل ما يقال اليوم أن لبنان تحول الى #دولة_فاشلة مستباحة معزولة مفلسة؟ بطالة وفقر ووباء وتعتير
بكل محبة. https://t.co/ENrjXaBqPF