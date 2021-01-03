لبنان

مسيرة تجوب شوارع طرابلس احتجاجاً على الاوضاع المعيشية

Lebanon 24
03-01-2021 | 14:01
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توافد مواطنون من عدة مناطق في طرابلس باتجاه ساحة التل في طرابلس للمشاركة في المسيرة والاعتصام المقرراحتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
 
وكان أفاد مراسل "لبنان 24" عن بدء تجمع المواطنين في ساحة التل في طرابلس وساحة النور، للانطلاق بمسيرة تجوب شوارع المدينة وامام منازل السياسيين احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية.
 
وكان أشار الى أنه تم قطع جميع الطرقات المؤدية الى ساحة النور في طرابلس من قبل ثوار 17 تشرين تمهيداً للمسيرة التي ستقام عند الساعة الثالثة باتجاه منازل سياسيي طرابلس.
 
ورافق المسيرات تدابير أمنية مشددة للحفاظ على الطابع السلمي للتحرك الذي رفع المشاركون فيه اللافتات المنددة بالفساد والإهمال وعدم المساءلة والملاحقة بحق من وصفوهم بسارقي لقمة عيش الناس، وسط تزايد عدد المحتجين الذين يتحضرون للانطلاق بمسيرة حاشدة إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور).

 
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