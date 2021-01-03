مسيرة تجوب شوارع طرابلس احتجاجاً على الاوضاع المعيشية

توافد مواطنون من عدة مناطق في طرابلس باتجاه ساحة التل في طرابلس للمشاركة في المسيرة والاعتصام المقرراحتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان أفاد مراسل "لبنان 24" عن بدء تجمع المواطنين في ساحة التل في طرابلس وساحة النور، للانطلاق بمسيرة تجوب شوارع المدينة وامام منازل السياسيين احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكان أشار الى أنه تم قطع جميع الطرقات المؤدية الى ساحة النور في طرابلس من قبل ثوار 17 تشرين تمهيداً للمسيرة التي ستقام عند الساعة الثالثة باتجاه منازل سياسيي طرابلس.