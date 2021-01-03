لبنان

جولة للخطيب في الجنوب على رأس وفد من التيار الوطني الحر

Lebanon 24
03-01-2021 | 14:26
A-
A+
Doc-P-780610-637452808181334999.jpeg
Doc-P-780610-637452808181334999.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب للمعايدة في الجنوب على رأس وفد من التيار الوطني الحر.

واستهلّ الوفد زيارته بلقاء المطران شربل عبدالله راعي أبرشية صور المارونية حيث قدم الوفد التهاني بالاعياد المجيدة باسم التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل.

وقد ثمّن المطران عبدالله الزيارة  مثنياً على الحرص الوطني لرئيس التيار وغيرته على لبنان وشاكراً الله على الموهبة التي يتمتع بها رئيس التيار، وعمله الدؤوب للمطالبة بالحقوق. 

ثم انتقل الوفد إلى بلدة رميش حيث بدأ زيارته من النصب التذكاري لشهيد الوطن اللواء فرنسوا الحاج وكان أهل واقرباء الشهيد بالاستقبال.

ووضع الخطيب اكليلاً من الزهر باسم رئيس التيار، كما اشاد بمزايا الشهيد الحاج. بعد ذلك انتقل الوفد الى منزل ذوي الشهيد. ومن ثمّ توجه للقاء كاهن البلدة الاب نجيب العميل وممثلين عن لجنة الوقف لتقديم التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة للرعيّة واهلها الكرام.

وثمّن الكاهن الزيارة وطلب من الرب أن يمدّ الرئيس عون بالقوة أكثر فأكثر ليستمر بمواجهة الضغوطات ومكافحة الفساد والنهوض بلبنان.

بعدها انتقل الوفد للقاء رئيس إقليم كاريتاس بنت جبيل المهندس طوني ماضي مقدما التهاني بِعيدَي الميلاد ورأس السنة.

كما ثمّن الخطيب الدور الذي يقوم به ماضي على الصعيد الاجتماعي والإنساني من حيث تقديم المساعدات للمحتاجين وتثبيتهم في قراهم.

وشكر ماضي الوفد مثمّناً الزيارة معربا عن محبته واحترامه لرئيس الجمهورية وباسيل.

واختتم الوفد زيارته بلقاء الصديق حسين الشاعر متمنيا أن تحمل هذه السنة كل الخير والسلام للبنان.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:26 | 2021-01-04
10:21 | 2021-01-04
10:09 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website