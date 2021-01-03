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لبنان
عزل بلدة لبنانية جديدة اعتباراً من صباح غد
Lebanon 24
03-01-2021
|
14:37
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أصدر قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، قرارا بعزل بلدة جزين- عين مجدلين في قضاء جزين، بعد الإطلاع على تقرير طبابة القضاء وبناء على توجيهات وتفويض محافظ لبنان الجنوبي، ومقتضيات الصحة والسلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء كورونا.
وجاء قي القرار: "المادة الأولى: تعزل وتقفل بشكل كامل إعتبارا من السادسة صباحا من يوم غد الأثنين ولغاية السادسة من يوم الأثنين في 11 الحالي في بلدة جزين - عين مجدلين - قضاء جزين ، وتمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الإجتماعية (أعراس، مآتم) أو السهرات أو التجمعات على إختلاف أنواعها وفي كافة الأمكنة، كما يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السادسة مساء ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم.
المادة الثانية: تستثنى حصرا من قرار الإقفال المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية (صيدليات، مستوصفات،...الخ) والأفران ومحطات توزيع المحروقات والغاز، والإدارات العامة والمؤسسات العامة، أما محلات بيع المواد الغذائية على إختلاف أنواعها والسوبر والميني ماركت فتقفل ما بين الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الإكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة، والإعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.
المادة الثالثة: تكلف بلدية جزين - عين مجدلين التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية وإلتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الإجتماعي والوقاية وعدم التجول والإختلاط وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإلزامية إرتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف عند إضطرارهم للتنقل، وكما التأكد من تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال بالشروط الصحية ودوام الفتح والإغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وبالتالي تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الإقتضاء.
المادة الرابعة: تكلف القوى الأمنية التنسيق التام مع بلدية جزين - عين مجدلين لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفقا للأصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار إعتبارا من السادسة صباحا من نهار غد الأثنين ويلغى أي نص مخالف أو لا يأتلف مع مضمونه".
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