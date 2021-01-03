بلدية بعبدا اللويزة: إقفال لأسبوع

أعلنت بلدية بعبدا- اللويزة في بيان، أنه "بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين الموظفين، عدم استقبال المواطنين لفترة أسبوع ابتداء من صباح الاثنين في 4-1-2021 لاجراء عملية التعقيم والفحوص اللازمة لجميع الموظفين، كما يبقى جهاز الشرطة والحرس البلدي مستمرا بنشاطه وبخدمة المواطنين كالمعتاد".