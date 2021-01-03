نجم يطالب باقفال فوري للبلد: "الا تخجلون؟"

طالب النائب نزيه نجم رئيس الحكومة واللجنة المعنية بقرار فوري لبدء تطبيق الاقفال العام من دون اي تأخير او تأجيل، معتبراً أن "البلد لا يحتمل المزيد من تفشي الكورونا والشعب لا يحتمل خطر التقاط العدوى في بلد انهكت قدرة القطاع الصحي فيه على استيعاب المصابين."وسأل النائب نجم: "الا تخجلون من تأخير اتخاذ القرار؟ اليس من واجبكم تصحيح الخطأ الذي اقترفتموه بفتح البلد خلال الأعياد؟"وتابع: "الفرحة ليست يوماً، والعيد هو براحة البال لا باستجرار المزيد من الخطر!"واستغرب النائب نجم استخفاف المسؤولين اللبنانيين بالتعاطي مع الموجة الراهنة من فيروس كورونا، سائلاً: "هل انتم اخبر وافهم من الدول الأوروبية التي اقفلت بلادها حرصاً على شعبها؟ هل معطياتكم حول الكورونا اهم من معطيات ومختبرات العالم؟"وختم نجم: "بئس المسؤولين الذين يحكمون هذا البلد، وأعان الله الشعب على هكذا حكام."