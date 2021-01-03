لبنان

45 إصابة خلال 3 ايام .. إقفال بلدة جديدة بسبب كورونا

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:40
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أعلنت بلدية النجارية بناء على توصيات وزارة الصحة وخلية الازمة الإقفال العام للبلدة اعتباراً من اليوم والأحد وحتى اشعار اخر ريثما تخف الاصابات بوباء الكورونا وأخذ رأي محافظ الجنوب غدا منصور ضو بعدما وصلت الاصابات الى حدود الـ45 اصابة ما ينذر بكارثة نظرا لقلة عدد سكان البلدة وصغر مساحتها. 

ومنعت البلدية التجوال في البلدة بدءا من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً وإقتصار عمل المقاهي والمطاعم على الدليفري فقط واقفال النوادي ودور العبادة والسماح لمحال بيع المأكولات والمواد الغذائية ضمن الفترة المسموح بها مع إتباع الإجراءات الوقائية.

رئيس البلدية اسماعيل حسين قال ‘ن القرار باقفال البلدة اتخذ نظر  للتفشي الواضح لفيروس كورونا حيث سجل خلال 3 ايام ما يقارب الـ45 حالة وهذا الإجراء حتى اشعار آخر للحد من هذا الوباء والقرار النهائي للمحافظ ولوزراة الصحة والمعنيين مشيرا الى قيام البلدية بحملة اجراءات وعمليات تعقيم بالادوية الخاصة للكورونا وتم توزيع المخالطين لفحص pcr على المستشفيات الحكومية في صيدا والنبطية والمختبرات داعيا المواطنين الى عدم الاستهتار والالتزام بالاجراءات والقرارات والحجر الصحي لان الوباء جدي وقاتل وليس مزحة وهناك دول عاجزة عن مواجهته.
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