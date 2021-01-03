لبنان

بعد الارتفاع السريع لحالات كورونا... بيان عن بلدية عمشيت

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:54
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صدر عن رئيس بلدية عمشيت انطوان بربر عيسى البيان التالي:

"الى اهلنا في عمشيت، حيث أن عداد الاصابات بفيروس الكورونا يسجّل ارتفاعاً سريعاً في قضاء جبيل وخاصة في بلدة عمشيت بحيث وصل عدد الحالات الايجابية المثبّة مخبرياً لآخر 14 يوماً 223 حالة في الحجر المنزلي وحدوث حالتي وفاة ووجود بعض الحالات الحرجة في العناية الفائقة. وحيث انه لم يعد هناك من أسّرة شاغرة في المستشفيات المحيطة بنا، ورغم كل المناشدات المتكررة والتحذيرات بتزايد اعداد الحالات الايجابية، ندعوكم الى عدم الاستخفاف بخطورة الوضع والذي بات ينذر بمؤشر تصاعدي خطير يتطلّب وفي حال استمرار أنتشاره عزل البلدة كلياً عن محيطها لمنع تفشيّه اكثر فأكثر.

لذلك، ندعوكم الى الالتزام بالاجراءات الوقائية المطلوبة من قبل وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة لا سيما الزامية وضع الكمامة لحظة الولوج والخروج الى الشوارع والطرقات وجعلها جزءاً طبيعياً من وجودنا مع الآخرين، المحافظة على التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف المتر، وعدم الاختلاط وخاصة عدم التجمّع في المنازل والاماكن العامة والخاصة وكل ما يمكن ان يساهم في انتشار الوباء."
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