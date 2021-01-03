الحاج حسن: الأميركيون يتدخلون في تفاصيل الوضع اللبناني

قال النائب حسين الحاج حسن : "نحن ندرك أن هناك في مسيرتنا تضحيات ومصاعب، ولكننا في مواجهة الإغتيالات والعقوبات والحصار، نزداد عزيمة وإصرارا وإرادة وقوة وتصميما في مواجهة الأعداء".

واعتبر خلال إحياء "حزب الله" مراسم رفع الستارة عن لوحتين جداريتين تذكاريتين لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، برعايته، في كل من ساحة حسينية بلدة تمنين التحتا وساحة العين في بلدة بيت شام أن "الأميركيين يتدخلون في كل تفاصيل الوضع اللبناني، في ملف الترسيم البحري وملف النفط، وحتى في التعيينات الإدارية". ودعا إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية".

وختم: "في ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وكل الشهداء، نجدد وعدنا وعهدنا باستكمال هذه المسيرة".