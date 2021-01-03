انفجار قارورة غاز في حارة حريك

سمع منذ بعض الوقت دوي انفجار صغير في حارة حريك قرب المخيم، وذلك في بورة يتم فيها تجميع كسر برادات وغاز. وبعد المتابعة، تبين أن قارورة غاز يتم تركيبها بالبرادات الكبيرة قد انفجرت، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".