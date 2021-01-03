وقفة تضامنية دانت الاعتداء على الدكتور بسام الموسوي في بعلبك

نظم تجمع المستشفيات الخاصة والحكومية في محافظة بعلبك الهرمل، وقفة تضامنية أمام مستشفى دار الأمل الجامعي مع الدكتور بسام الموسوي الذي تعرض للاعتداء بالضرب المبرح بالعصي أمس لدى مغادرته عيادته في بلدة دورس، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الكلمات أن "هذا الحادث المدان يدق ناقوس الخطر، ويتوجب على القوى الأمنية والأجهزة القضائية التحرك لتوقيف المعتدين ومحاسبتهم".

واستنكرت جمعية الأطباء المسلمين، في بيان، "التعرض للموسوي من قبل بعض العصابات وقطاع الطرق، ومن حرضهم على ذلك"، داعية إدارة مستشفى دار الحكمة إلى "اتخاذ صفة الادعاء حيث أن المحرض معروف، ونحن نقف مع الدكتور الموسوي، ونؤكد على أن كرامته من كرامة كل الأطباء الذين ما بخلوا يوما في خدمة أهلهم وخصوصا في هذا الظرف الصعب".

بيان المستشفى

وصدر بيان عن إدارة مستشفى دار الحكمة استنكر "التعرض للدكتور الموسوي من اعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة خارجة عن الأعراف الإنسانية والقانونية"، مؤكدة "الوقوف إلى جانب الموسوي الذي كان ولا يزال نموذجا للأطباء المضحين والمخلصين للمستشفى ولنهجه وللمرضى، وكرامته من كرامة المستشفى".

وختم: "سنقوم بالإجراءات اللازمة المتوجبة علينا قانونيا وأخلاقيا، متمنين للدكتور الزميل الشفاء العاجل".