درويش: هل ستبقى المبادرة الداخلية معدومة؟

غرّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش على حسابه على "تويتر"قائلا :" انقضى عام وبدأ عام جديد، فهل ستبقى المبادرة الداخلية معدومة؟ وهل سنبقى ننتظر مبادرة خارجية لنبني على الشيء مقتضاه.ندعو لمبادرات داخلية رغم الواقع ، عسى ان نخرق جدار المراوحة وان نخرج من الواقع المتآكل وان نضع وطننا على سكة الخلاص هذا النداء برسم جميع القوى في لبنان."