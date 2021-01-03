لبنان يسجّل 2870 اصابة جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2870 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 189278.



كما تم تسجيل 10 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية.



اشارة الى أن عدد الفحوصات بلغ 19270.