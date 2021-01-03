لبنان

إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان بحسب تقارير البلديات

Lebanon 24
03-01-2021 | 17:43
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إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:
 
أصدر قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، قرارا بعزل بلدة جزين - عين مجدلين في قضاء جزين، بعد الإطلاع على تقرير طبابة القضاء وبناء على توجيهات وتفويض محافظ لبنان الجنوبي، ومقتضيات الصحة والسلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء كورونا.
 
كما أعلنت بلدية النجارية بناء على توصيات وزارة الصحة وخلية الازمة الإقفال العام للبلدة اعتباراً من اليوم والأحد وحتى اشعار اخر ريثما تخف الاصابات بوباء الكورونا وأخذ رأي محافظ الجنوب غدا منصور ضو بعدما وصلت الاصابات الى حدود الـ45 اصابة ما ينذر بكارثة نظرا لقلة عدد سكان البلدة وصغر مساحتها. 
من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا- المنية، في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، وطلبت من المصابين ومخالطيهم الالتزام الكامل بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما والتواصل معها.
 
وأعلنت بلدية أنصارية، في بيان، "ثبوت ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا، وهم قيد الحجر المنزلي". وطلبت من الأهالي "التزام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".
 
بدورها، أعلنت بلدية كفرحزير - الكورة، في بيان، "تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم يلتزمون الحجر المنزلي". وطلبت من المخالطين "التزام الحجر وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية".
 
كما  أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 45 إصابة جديدة و3 حالات وفاة و56 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات كالتالي: القبيات 8، عندقت 4، برقايل 3، القريات 3، البيرة 2، فنيدق 2، بينو 2، عكار العتيقة 2، الشيخ محمد 2، الشقدوف 2 وإصابة واحدة في كل من: شدرا،الزواريب، بيت يونس، ببنين، الحوشب، حيذوق، بزال، العريضة، تلعباس الغربي، النفيسة، رحبة، ضهر الليسينة، الشيخ طابا، حلبا، قبعيت.

وتبعا لذلك، بات إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الأزمة وحتى اليوم 4845 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة 931، حالات الحجر المنزلي 1056، حالات الشفاء 3837، الوفيات 77.
 
وأعلنت بلدية داربعشتار - الكورة، في بيان، "تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم يلتزمون الحجر المنزلي".
 
من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية، في بيان، "تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا". وطلبت من المصاب والمخالطين "التزام الحجر المنزلي 14 يوما، والتقيد بالتدابير الوقائية".
 
بدورها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 34 حالة إيجابية جديدة في القضاء. ودعت الى "التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، وبخاصة ارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي".
 
وأعلنت بلدية بعبدا - اللويزة في بيان، أنه "بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين الموظفين، عدم استقبال المواطنين لفترة أسبوع ابتداء من صباح الاثنين في 4-1-2021 لاجراء عملية التعقيم والفحوص اللازمة لجميع الموظفين، كما يبقى جهاز الشرطة والحرس البلدي مستمرا بنشاطه وبخدمة المواطنين كالمعتاد".
 
كما أعلنت بلدية مشحا في بيان، تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا من أبناء البلدة، ليصبح العدد التراكمي للحالات الإيجابية في البلدة 17 حالة قيد المتابعة.
 
من جهتها،  أعلنت بلدية الزرارية في بيان، أنه تم رصد 8 إصابات جديدة بكورونا، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين .
 
بدورها،  أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، تسجيل 92 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

علما 3
ارده 10
كفرحاتا 1
مجدليا 6
مزياره 14
رشعين 3
زغرتا 42
عشاش 1
كفردلاقوس 5
كفرفو 4
بسبعل 1
البحيري 1
بشنين 1

وذكرت الخلية المواطنين بضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم. وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

  
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