لبنان

انفجار داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-01-2021 | 19:13
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ إنفجاراً وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية والمعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين.
 
 
 
 
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الإنفجار ادى إلى سقوط 10 جرحى، 7 منهم نقلوا الى المستشفى و3 تمت معالجتهم في المكان، والشخص المفقود عُثر عليه.
 
 
 
 
إلى ذلك، قال مصدر عسكري للـ"LBCI" أنّ "الإنفجارات حصلت في مستودعات لشخص من آل عبيد داخل الاراضي السورية المتاخمة للحدود وهي بعيدة عن حاجز الجيش في القصر ولا اصابات في صفوف العسكريين".
 
 
 
 
وعملت عناصر الدفاع المدني على اخماد خزانات الوقود والغاز المتفجرة.
 
 

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