بعد ارتفاع اصابات "كورونا" في المتن.. هذا ما طلبه كنعان من وزير الصحة

غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المتن كسائر المناطق سجّل ارتفاعاً في عدد الاصابات خصوصاً في بلدّيتي الدكوانة وبسكنتا، وقد تواصلت مع وزير الصحة والمسؤولين العملانيين على الأرض لإجراء حملة فحوصات في اليومين المقبلين بالتنسيق مع البلدات المعنية المعرّضة لانتشارٍ أكبر للفيروس".

وأضاف "حمى الله الجميع".