حنكش: لا قرار لأحد بالسلم والحرب سوى للدولة

قال النائب المستقيل الياس حنكش أن "لبنان بلد سيد حرّ ومستقل ولا قرار لأحد بالسلم والحرب سوى للدولة".

وفي حديث إذاعي، أشار حنكش إلى أنه "ليس لنا القدرة للغوص في المحاور أمام محاور أخرى لأن لدينا ما يكفي من المشاكل لحلّها". وقال: " نحن ننتظر المزيد من الرئيس عون لأننا كنا ننتظر رداً رسمياً ونرى فيها بداية للرد على اغتصاب السيادة اللبنانية".

وأضاف:" أتوجه اليوم الى مناصري التيار الوطني الحر الذين اعطوا الكثير لحزب الله مقابل لا شيء، وهذا الموقع الذي وصل اليه الحزب يسمح له بالتحكم بنا من دون رادع".

وفي تغريدةٍ له عبر حسابه على موقع تويتر قال حنكش: "بئس زمن يحاضر فيه العملاء بالوطنية، المرتهنون بالإستقلالية، الذميون بالسيادة والخارجون عن القانون بالدستور".

وتابع:" أنتم تتحفوننا بتصريحات وقحة وسوداء ونحن مستمرون بنضالنا لبناء لبنان الجديد إلى جانب كل لبناني حر".