"المخابرات" توقف مروّج "دولارات مزوّرة" في الحمرا

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 2 /1/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحمرا- بيروت المدعو (أ.س.د) لقيامه بترويج عملة مزيّفة من فئتي 50 و100 دولار أميركي، وضبطت بحوزته مبلغ 4000 دولار منها، وقد اعترف بتنفيذ عمليات ترويج أخرى في تواريخ سابقة، وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص".