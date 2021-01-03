إليكم نتائح فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/1/2021 و2/1/2021، وأظهرت النتائج وجود 10 حالات إيجابية.



وجاءت نتائج 1/1/2021 كالتالي:



رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 2/1/2021 كالتالي: