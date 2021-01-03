لبنان

وزير الصحة يغرّد عن الإقفال: "بكفّي بقى"

Lebanon 24
03-01-2021 | 20:56
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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى".
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