وزير الصحة يغرّد عن الإقفال: "بكفّي بقى"

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى".

